Глава ЦРУ: украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мира

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По словам главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения. Об этом он сказал на выступлении, которое транслировалось на канале C-SPAN-3.
«Я убежден, на основе своих размышлений и разведданных, что они будут биться голыми руками, если потребуется и если их не устроят условия мирного соглашения», — заявил Рэтклифф.
Помимо этого глава ЦРУ сказал, что уверен в намерениях президента США Дональда Трампа остановить украинских конфликт на тех условиях, которые не позволят его возобновить. Рэтклифф подчеркнул, что результаты перемирия не устроят обе стороны, так как в этом случае Москва и Киев не достигнут своих максимальных целей.
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Иван Мусатов