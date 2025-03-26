Лавров: Уиткофф переоценивает европейские элиты и Зеленского, говоря о перемирии

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты и Владимира Зеленского в вопросе перемирия на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью Первому каналу.
«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — говорит об Уиткоффе Лавров.
Дипломат уточнил, что политическое будущее Владимира Зеленского может быть под вопросом, так как его «светлый образ» уже потускнел за пределами радикальных кругов Украины. К тому же глава киевского рассчитывает удержать свои позиции, так как осознает сложность внутренне и международной политики.
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