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Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО

Фото: iStock/SurkovDimitri

Фото: iStock/SurkovDimitri

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы занимаются нахлебничеством в случаях с Украиной, хуситами в Йемене и НАТО. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Да, я думаю, что они (страны Европы) занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — цитирует Трампа агентство ТАСС.

Свой ответ американский лидер дал в ответ на вопрос журналиста о том, согласен ли он с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом. Последние ранее заявляли, что Европа живет за счет США. В пример Трамп привел украинский конфликт, ситуацию с хуситами в Йемене и отношения с союзниками в НАТО.

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Зеленский: Россия пытается извратить договоренности и обмануть США и весь мир
25 марта 2025, 23:51

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке извратить договоренности, а также обмануть США и весь мир. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», — пишет Зеленский.

Под обманом глава киевского режима подразумевает инициативу России снять против нее санкций в сельскохозяйственном секторе. Имеется в виду возвращение российского экспорта в рамках заключения перемирия в Черном море.

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МИД РФ: Идея совместного контроля над Запорожской АЭС является абсурдной
В МИД РФ исключили передачу контроля над ЗАЭС Украине или любой другой стране
25 марта 2025, 22:32

Фото: istockphoto/Artush

Москва полностью исключает возможность передачи Запорожской атомной электростанции Украине. Так же как и передачу контроля над ней какой-либо третьей стороне.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что возвращение ЗАЭС в российскую атомную отрасль — уже давно свершившийся факт. Международному сообществу остаётся только эту очевидную вещь признать.

«Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что необходимость такого заявления возникла в связи с растиражированными в СМИ спекуляциями на тему возможной передачи Запорожской АЭС Украине либо передачи станции под совместный контроль Киева и Вашингтона, неких международных организаций.

Идея участия третьих стран или международных институтов в управлении ЗАЭС является абсурдной, заключили в российском дипломатическом ведомстве.

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Tencet: Из-за безвыходного положения Зеленский может решиться на подрыв украинских АЭС
Tencet: Из-за тупиковой ситуации Зеленский может подорвать украинские АЭС
25 марта 2025, 21:36

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Владимир Зеленский рассматривает возможность подрыва украинских атомных электростанций. Он вполне может пойти на такой шаг в том случае, если ситуация на фронте станет совсем безвыходной.
Об этом пишет китайский портал Tencet. Автор публикации напоминает, что ранее глава киевского режима уже выражал намерение «сражаться до последнего украинца». Пойти на такой радикальный шаг как подрыв собственных АЭС Зеленский может в рамках тактики «выжженной земли», отмечается в материале. Такие действия могут быть предприняты в качестве последнего козыря в сложившихся обстоятельствах.

Автор статьи указывает, что Украина оказалась в крайне уязвимом, уже почти безнадёжном положении, и это очень способствует нарастанию угрозы ядерного кризиса. Эта вполне реальная ядерная эскалация может дорого обойтись Европе и США, но она является следствием их собственной геополитической авантюры, пишет китайский аналитик. Комментаторы публикации сошлись во мнении, что такие действия Киева будут иметь катастрофические последствия для европейских стран и всего мира.

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Кремль: Черноморская инициатива вступит в силу только после снятия ряда санкций
25 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/vchal

Договорённость о реализации Черноморской инициативы может начать выполняться только после того, как будут сняты определённые ограничения на осуществление операций торгового финансирования.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Отмечается, что, согласно договорённости американского и российского президентов, стороны условились обеспечить реализацию так называемой «Черноморской инициативы». Она призвана гарантировать безопасность судоходства в Чёрном море, неприменение силы и запрет использования коммерческих судов в военных целях.

В сообщении подчёркивается, что данный пункт может вступить в силу только после того, как будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования и отменены санкции против компаний-производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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Американская разведка назвала Россию постоянной угрозой глобальным интересам США
25 марта 2025, 19:51

Фото: istockphoto/wildpixel

Независимо от исхода конфликта на Украине, Россия и её армия останется постоянной стратегической угрозой глобальным интересам США. Кроме того, есть вероятность, что РФ поделится уроками спецоперации с другими геополитическими противниками Америки.
Такие выводы следуют из ежегодного доклада, опубликованного к слушаниям в комитете сената по разведке. Также отмечается, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России говорят о её устойчивости.

Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что антироссийские санкции Белого дома и европейских партнёров США, их совместные усилия, предпринимаемые с целью изоляции России, побудили Москву более активно и целенаправленно искать альтернативные связи и партнёрства. Прежде всего, в этом ряду называется Китай.

Следует отметить, что в докладах американских разведывательных служб за 2023 и 2024 годы утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится.

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