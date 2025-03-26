Трамп: Европа стала нахлебником США в случаях с Украиной, Йеменом и НАТО

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы занимаются нахлебничеством в случаях с Украиной, хуситами в Йемене и НАТО. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Да, я думаю, что они (страны Европы) занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — цитирует Трампа агентство ТАСС.
Свой ответ американский лидер дал в ответ на вопрос журналиста о том, согласен ли он с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом. Последние ранее заявляли, что Европа живет за счет США. В пример Трамп привел украинский конфликт, ситуацию с хуситами в Йемене и отношения с союзниками в НАТО.
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Иван Мусатов