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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что после распада СССР Украина отказалась от ядерного оружия, которое принадлежало России. Об этом политик написал в соцсети X.
«Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — заявляет Гренелл.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский может решиться на подрыв украинских атомных электростанций из-за безвыходной ситуации в конфликте с РФ. Это может стать последним козырем в рукаве главы киевского режима.
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Иван Мусатов