Глава украинской разведки Буданов* рассказал о работе российских спецслужб

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* рассказал о направлениях деятельности российских спецслужб. По его словам, в настоящее время они готовят и реализуют некий план «Майдан-3».
В интервью украинской службе BBC News начальник украинской разведки завил, что российские спецслужбы уже некоторое время разрабатывают и проводят мероприятия по реализации этого плана, который заключается в распространении панических настроений, уныния, разжигании конфликта внутри Украины между гражданскими и военными.
Буданов* указывает, что явно пророссийские силы в стране в настоящее время не смогут функционировать. Поэтому российские спецслужбы камуфлируют свою дестабилизирующую деятельность под разного рода социальные процессы. Также, по словам главы ГУР, из-за российского плана «Майдан-3» замедлился процесс обмена военнопленными.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов