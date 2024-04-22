Глава ГУР Буданов* заявил о проблемности Telegram для Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в интервью «BBC Украина» назвал проблемой для Украины существование мессенджера Telegram.
Он отметил, что необходимо упорядочить ситуацию с Telegram, возможно, даже установить законодательные нормы, требующие обязательной регистрации пользователей для прозрачности их принадлежности к медиа-ресурсам.
Буданов* подчеркнул, что в «демократическом обществе» выражение своих взглядов должно сопровождаться прозрачностью, и Telegram-каналы, по его мнению, следует обязать зарегистрироваться как средства массовой информации.
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