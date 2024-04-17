Фото: сайт Кремля
Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* не верит, что экс-президент США и возможный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп смог бы разрешить конфликт на Украине за один день, передает Washington Post.
Буданов* назвал Трампа сильным человеком, однако, по его мнению, даже экс-президент США не в силах так быстро урегулировать украинское противостояние.
Ранее Дональд Трамп неоднократно сообщал, что в случае его победы на президентских выборах намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Дональд Трамп неоднократно сообщал, что в случае его победы на президентских выборах намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова