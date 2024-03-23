Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Лукашенко выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Кроме того, в ходе беседы стороны подтвердили готовность к совместной работе по борьбе с терроризмом.
Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли стрельбу по зрителям, после чего подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 93 человека, ещё более сотни находятся в больницах Москвы и Московской области.
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Анастасия Чинкова