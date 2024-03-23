Группа «Пикник» выразила соболезнования родным погибших в «Крокус Сити Холле»

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Музыканты рок-группы «Пикник», концерт которой должен был накануне состояться в «Крокус Сити Холле», выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте. Об этом они написали в своей официальной группе во «ВКонтакте».
В опубликованном сообщении говорится, что вся команда группы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также они заявили, что молятся о скорейшем выздоровлении пострадавших в этой страшной трагедией.
Музыканты рассказали, чтобы глубоко потрясены этим событием и скорбят вместе со всеми.
Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холла». Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Трагедия произошла за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 115 человек.
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Музыканты рассказали, чтобы глубоко потрясены этим событием и скорбят вместе со всеми.
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Анастасия Чинкова