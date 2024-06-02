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Главе минобороны США Ллойду Остину ответили в Крыму на его обвинения в адрес России в начале украинского конфликта. С резким замечанием в адрес руководителя Пентагона выступил постпред Крыма Георгий Мурадов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО», – сказал Мурадов.
Он добавил, что в североатлантическом альянсе хотели превращения исторических земель РФ во врага Москвы. По мнению Мурадова, у главы Пентагона, возможно, имеются психологические проблемы, которые связаны с искаженным восприятием реальности или, проще говоря, нарушения памяти.
В субботу, 1 июня, Остин отверг обвинения в адрес альянса по поводу боевых действий на Украине и выразил убеждение, что виновата российская сторона.
Президент России Владимир Путин упоминал, как важен внеблоковый статус Украины и критиковал натовское расширение на восток, несмотря на обещания руководства блока.
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Никита Кротов