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НАТО опасается возможного поражения на Украине, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайан в публикации для Weapons and Strategy.
«Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», – уточнил Брайен.
По его словам, в настоящее время Украина находится на грани краха. В частности, ситуация ухудшается с каждым днем, поскольку ВСУ испытывают нехватку войск, а армия продолжает нести значительные потери. Бывший сотрудник Пентагона заявил, что ввод относительно небольшого числа военнослужащих НАТО не является решением проблемы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если конфликт на Украине будет заморожен, то в будущем он снова обострится. Зеленский считает, что пауза в боевых действиях может помочь России, но не Киеву. Украинский лидер уверен, что Москва потратит это время на укрепление своих позиций, и пожаловался, что после заморозки она может только укрепиться.
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Александр Климов