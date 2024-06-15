Главы делегаций на саммит в Швейцарии отметили нацистским лозунгом

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На саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке некоторые главы делегаций скандировали бандеровские лозунги, передает РИА Новости.
Во время групповой фотосессии звучали фразы, восхваляющие Украину и ее героев. Кто именно произнес эту фразу, не уточняется. Президент Швейцарии Виола Амхред в это время улыбалась рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В январе 2024 года Министерство юстиции России внесло этот лозунг в список нацистских наряду с лозунгами Организацией украинских националистов* и Украинской повстанческой армией* и их атрибутикой.
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* признаны экстремистскими организациями и запрещены в России
Александр Климов