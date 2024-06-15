Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость увеличения числа стран-участниц урегулирования украинского конфликта, передает «Газета.ру».
Такое заявление французский лидер сделал на саммите по Украине в Швейцарии. Французский лидер отметил, что круг государств, участвующих в процессе разработки мирного плана, должен быть расширен.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита стремятся к прочному миру, основанному на международном праве. Он добавил, что никто не находится в состоянии войны с Россией.
Конференция по Украине началась 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Мероприятие завершится в воскресенье 16 июня. Напомним, что Москва не получила приглашения на саммит.
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Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита стремятся к прочному миру, основанному на международном праве. Он добавил, что никто не находится в состоянии войны с Россией.
Конференция по Украине началась 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Мероприятие завершится в воскресенье 16 июня. Напомним, что Москва не получила приглашения на саммит.
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Александр Климов