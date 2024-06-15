Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией

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Украина не будет вести прямые переговоры с Россией, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовквка на конференции в Швейцарии, сообщает издание «360».
«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», – подчеркнул Жовква.
По его словам, на саммит в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.
Накануне, 14 июня, Жовкова заявила, что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта. В нем может принять участие и российская сторона.
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Александр Климов