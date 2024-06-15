Зеленский раскрыл подробности «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках саммита в Бюргенштоке. Подробности встречи он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам президента, на встрече обсуждались поставки Киеву оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО). Харрис и Зеленский также обсудили ситуацию на линии фронта. Украинский лидер назвал встречу «содержательной».
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину вторую батарею ПВО Patriot. В настоящее время системы Patriot хранятся на складах в Польше.
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Александр Климов