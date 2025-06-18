Главы G7 поддержали усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Главы G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и продолжительного мира на Украине», — сказал Карни.
Напомним, что Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за обострившегося конфликта между Ираном и Израилем. При этом на мероприятии президент заявил о необходимости эвакуации людей из Тегерана, а также отказался от введения очередных антироссийских санкций.