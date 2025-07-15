Spiegel: в Европе разочаровались после большого заявления Трампа о России

15 июля 2025, 01:37

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В Европе разочаровались после большого заявления президента США Дональда Трампа о России. Об этом сообщает издание Spiegel.





В особенности в Европе были разочарованы мерами, которые Трамп предпримет, если Россия не добьется мирного соглашения по конфликту на Украине в ближайшие 50 дней. В частности, речь идет о санкциях, которые примет американская сторона.





«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше», — говорится в материале.