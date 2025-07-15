Spiegel: в Европе разочаровались после большого заявления Трампа о России
В Европе разочаровались после большого заявления президента США Дональда Трампа о России. Об этом сообщает издание Spiegel.
В особенности в Европе были разочарованы мерами, которые Трамп предпримет, если Россия не добьется мирного соглашения по конфликту на Украине в ближайшие 50 дней. В частности, речь идет о санкциях, которые примет американская сторона.
«Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше», — говорится в материале.
Ранее лидер Республиканской партии в американском сенате Джон Тьюн отметил, что сенат не будет продвигать законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трамп.