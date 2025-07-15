Экономист оценил последствия вторичных пошлин США

15 июля 2025, 17:42

Экономист Чирков: введение масштабных пошлин против РФ не в интересах США

Фото: iStock/Rawf8

Введение новых пошлин США в отношении РФ обернется изменениями в международной торговле. Так считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что введет вторичные пошлины в 100% в отношении России и ее партнеров, если за 50 дней не получится добиться урегулирования украинского конфликта.





«Конечно, введение пошлин, особенно такого серьезного масштаба, не в интересах США. Многие из анонсированных мер, скорее, усиливают переговорную позицию американцев. Думаю, они всё же надеются, что пошлины не придется вводить, а страны-партнеры склонятся к договоренностям», — отметил Чирков в беседе с «Известиями».

«На президента США давят политические «ястребы» – условно Линдси Грэм и компании, намеренные протащить убийственные, в первую очередь, для американцев, костедробительные санкции, способные порушить экономическую систему страны», — пояснил эксперт.