Экономист оценил последствия вторичных пошлин США
Экономист Чирков: введение масштабных пошлин против РФ не в интересах США
Введение новых пошлин США в отношении РФ обернется изменениями в международной торговле. Так считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что введет вторичные пошлины в 100% в отношении России и ее партнеров, если за 50 дней не получится добиться урегулирования украинского конфликта.
«Конечно, введение пошлин, особенно такого серьезного масштаба, не в интересах США. Многие из анонсированных мер, скорее, усиливают переговорную позицию американцев. Думаю, они всё же надеются, что пошлины не придется вводить, а страны-партнеры склонятся к договоренностям», — отметил Чирков в беседе с «Известиями».
Он пояснил, что такие пошлины негативно отразятся на товарообороте между странами. Однако серьезных последствий от пошлин не будет, поскольку основная их часть, вероятно, будет смягчена.
В свою очередь политический аналитик Александр Роджерс рассказал Общественной Службе Новостей, что такая инициатива Трампа направлена на решение внутренних проблем.
«На президента США давят политические «ястребы» – условно Линдси Грэм и компании, намеренные протащить убийственные, в первую очередь, для американцев, костедробительные санкции, способные порушить экономическую систему страны», — пояснил эксперт.
Он добавил, что через 50 дней будет 3 сентября, и «календарь можно будет перевернуть».
Роджерс заключил, что ультиматум Трампа является лишь информационной шумихой.