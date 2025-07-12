Трамп повысит пошлины на товары из ЕС и Мексики до 30% с 1 августа

12 июля 2025, 16:22

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Пошлины на импорт в США для Мексики и Евросоюза (ЕС) составят 30%, начиная с 1 августа. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп.





Американский лидер подчеркнул, что если ЕС примет ответные меры, то Вашингтон прибавит «это число» к уже имеющимся 30%.





«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал Трамп.

