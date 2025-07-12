Трамп повысит пошлины на товары из ЕС и Мексики до 30% с 1 августа
Пошлины на импорт в США для Мексики и Евросоюза (ЕС) составят 30%, начиная с 1 августа. Об этом в соцсетях заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что если ЕС примет ответные меры, то Вашингтон прибавит «это число» к уже имеющимся 30%.
«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал Трамп.То же самое касается и Мексики. Президенту страны Клаудии Шейнбаум адресовано соответствующее письмо. Трамп стал ужесточать торговую политику после прихода к власти. В частности, пошлины были повышены для Китая. При этом базовая ставка была 10%, а для 57 государств стала выше.