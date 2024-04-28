В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь

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Власти Эстонии рассматривают возможность закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» в ночное время после аналогичного решения по КПП в Нарве. Об этом сообщил глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире радиостанции ERR.
Он отметил, что такая мера может быть введена по двум причинам. Во-первых, для более тщательного соблюдения антироссийских санкций. В настоящее время транспортные потоки значительно уменьшились, поэтому не стоит держать границу с Россией открытой в ночное время. А, во-вторых, закрытие КПП вводится в целях экономии
Ранее радиостанция сообщала, что с 1 мая по решению правительства КПП в Нарве будет открыт только с 07:00 до 23:00. При этом пункты «Койдула» и «Лухамаа» планировалось оставить открытыми ночью.
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Анастасия Чинкова