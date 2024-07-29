Словакия грозит Украине ответом на прекращение транзита нефти из РФ

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Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft закончит поставлять Украине дизельное топливо, если та не возобновит транзит черного золота из РФ. Об этом в соцсетях заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», — сказал политик.
Фицо добавил, что передал украинскому послу в Словакии данные о техническом решении возобновить поставки топлива из РФ, ранее предлагаемое киевскому режиму.
Премьер-министр Словакии отметил, что текущая ситуация не изменит позицию Братиславы по украинскому конфликту.
«Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам», — резюмировал Фицо.
Ранее Венгрия со Словакией обратились к Еврокомиссии по поводу действий Киева, остановившего транзит черного золота «Лукойла» через Украину.
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Никита Кротов