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Словакия грозит Украине ответом на прекращение транзита нефти из РФ

Фицо: Slovnaft закончит поставки дизеля Украине без транзита нефти из России
29 июля 2024, 19:54
Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft закончит поставлять Украине дизельное топливо, если та не возобновит транзит черного золота из РФ. Об этом в соцсетях заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», — сказал политик.

Фицо добавил, что передал украинскому послу в Словакии данные о техническом решении возобновить поставки топлива из РФ, ранее предлагаемое киевскому режиму.



Премьер-министр Словакии отметил, что текущая ситуация не изменит позицию Братиславы по украинскому конфликту.

«Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам», — резюмировал Фицо.

Ранее Венгрия со Словакией обратились к Еврокомиссии по поводу действий Киева, остановившего транзит черного золота «Лукойла» через Украину.

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#мир
#словакия
#украина
#нефть
#россия
#новости
В Финляндии заявили о подходящем моменте для переговоров по Украине
Финский президент Стубб: приближается момент для переговоров по Украине
29 июля 2024, 20:50

Фото: istockphoto/naumoid

Для переговоров по украинскому кризису приближается подходящий момент. Об этом заявил газете Le Monde финский лидер Александр Стубб.
«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», — прокомментировал Стубб.

Политик добавил, что потенциальное начало мирного диалога «не означает», что украинская сторона «пойдет на уступки».

До этого помощник российского лидера Николай Патрушев заявлял, что слова о возможных переговорах с Россией не более чем уловка, потому что киевскому режиму нужно передохнуть. Президент России Владимир Путин обозначил план по урегулированию ситуации на Украине. Республика должна снять все санкции против РФ, отказаться от членства в НАТО и вывести войска с российских территорий.

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#россия
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Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ из-за контрабанды
29 июля 2024, 20:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Временный поверенный в делах Чехии в России Ян Ондржейка был вызван в министерство иностранных дел РФ. Ему был заявлен решительный протест в связи с попыткой контрабанды запрещённых веществ работником дипломатического представительства.
Чешскому дипломату поставили на вид, что такие действия являются грубым нарушением российского законодательства. В сообщении МИД уточняется, что попытку провезти контрабандой сильнодействующие вещества предпринял сотрудник административно-технического персонала посольства.

Чешской стороне было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции в отношении указанного сотрудника с тем, чтобы в дальнейшем он был привлечён к уголовной ответственности. В противном случае ему придётся покинуть пределы Российской Федерации, заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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#протесты
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Германия передала Киеву танки Leopard 1A5
29 июля 2024, 19:57

Фото: istockphoto/alzay

Восемь танков Leopard 1A5, а также 21 тысячу боеприпасов для зенитки Gepard и десять беспилотников передала Германия в сотрудничестве с Данией украинской стороне. Об этом говорит обновленный список поставленной киевскому режиму техники на сайте германского правительства.
Кроме того, теперь в распоряжении Украины имеется две броне-ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, примерно 25 тысяч касок, десяток радиолокационных станций и полевой госпиталь.

После начала спецоперации на Украине недружественные к России государства стали помогать украинским неонацистам в военном и финансовом плане. Кроме того, страны коллективного Запада фактически объявили России экономическую войну с началом антироссийских санкций.

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#мир
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#украина
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#россия
#сво
#новости
#оружие
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США выделили Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов
29 июля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты выделяют Украине новый пакет помощи, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
На брифинге он уточнил, что Пентагон направляет новый пакет помощи для поддержки оборонных возможностей Киева в долгосрочной перспективе, передаёт информационное агентство Reuters. По словам представителя Белого дома, эта поставка необходима для обеспечения критических потребностей Украины в области безопасности.

Новый пакет включает в себя системы, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые артиллерийские орудия, а также оборудование, которое необходимо для поддержания работоспособности техники, которую США поставляли ранее, добавил Кирби.

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#пентагон
#украина
#киев
#помощь
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Пленный боец «Вагнера» в Мали оказал сопротивление туарегам и был расстрелян
29 июля 2024, 19:29

Фото: istockphoto/zabelin

В сети появилось видео, в котором пленный боец ЧВК «Вагнер» пытается оказать сопротивление туарегам. Он бросился с камнем на одного из боевиков и был расстрелян в упор.
На кадрах видеозаписи видно, как туареги ходят между пленённых «музыкантов», которые раздеты до пояса и лежат на земле. Время от времени радикалы пинают их ногами, передаёт телеграм-канал Readovka. Не стерпев такого обращения, один из солдат вскакивает, хватает камень и бросается на ближайшего туарега. В ответ боевики в упор расстреливают его. Судьба остальных «вагнеровцев», а также их количество пока остаются неизвестными.

Украинские ресурсы заявляют, что сепаратисты якобы готовы передать пленных Киеву. Таким образом радикалы отблагодарят их за помощь, которую якобы им оказал ГУР в подготовке и планировании операции. Участием Украины в ходе телемарафона хвастался спикер силового ведомства Андрей Юсов. Представители ЧВК «Вагнер» участие ГУР в операции туарегов пока не комментировали.

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#чвк
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В России появится Морская коллегия
В России появится Морская коллегия по защите нацинтересов в мировых водах
29 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Dovapi

Морская коллегия по защите национальных интересов в мировых водах появится в России. Об этом сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам развития судостроительства в Рыбинске.
«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил Патрушев.

Кроме того, в коллегии будут созданы советы по вопросам стратегического развития ВМФ России, защиты национальных интересов страны в Арктике, развития и обеспечения морской деятельности государства.

Президент России утвердит положение и персональный состав, над которыми сейчас ведется работа.

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#россия
#флот
#николай патрушев
#новости
#владимир путин
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В АдГ призвали Бербок приостановить работу из-за громкого скандала с визами
29 июля 2024, 18:25

Фото: istockphoto/photosvit

Сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла резкой критике министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок из-за визового скандала. Она призвала её уйти с поста до выяснения всех обстоятельств дела.
Об этом Вайдель написала в своей социальной сети Х. Она подчеркнула, что немецкое министерство иностранных дел, вопреки законодательству, действовало как контрабандист, переправив в Германию тысячи мигрантов без документов.

«Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!», — заявила политик.

Ранее стало известно, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД страны. Они подозреваются в том, что давали прямые указания немецким посольствам и консульствам давать разрешения на въезд людям с очевидно поддельными документами. Большинство из этих мигрантов затем просили убежища в ФРГ.

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#мид
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#фрг
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#германия
#мигранты
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Побороться за посты депутатов в Подмосковье планируют около 2 тыс. человек
29 июля 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

За посты депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области в Единый день голосования намерены побороться около 2 тыс. человек. Об этом по итогам завершения этапа выдвижения кандидатов сообщили в Мособлизбиркоме.
«Заявки пришли от 1991 человека. 259 из них – самовыдвиженцы. Лидерами по этому показателю стали городские округа Королёв, Дубна и Долгопрудный. Большая часть кандидатов выдвинута от избирательных объединений – 1732. Среди них члены 13 партий в разных округах Подмосковья», – пояснили в комиссии.
Теперь кандидатов ждет этап регистрации, который продлится до 6 августа.

По данным Мособлизбиркома, участие в выборах планируют принять представители самых разных профессий. Среди кандидатов есть экскурсовод, повар, маляр, хореограф, спасатель и даже космонавт.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявлял, что в этом году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#игорь брынцалов
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Стало известно, какие травмы нанёс сын миллиардера Бажаева полковнику полиции
Сын миллиардера Бажаева заявил, что полковник МВД ударил его первым
29 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур ударили полковника МВД по голове, корпусу и в пах. У офицера полиции зафиксированы ушиб левой скулы и гематома левого нижнего века.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. При этом сам Бажаев-младший утверждает, что полковник первый нанёс ему удар. Муса Бажаев, комментируя инцидент, подчеркнул, что если его сын в чём-то замешан, он будет отвечать по закону, готя и добавил, что не верит в его виновность.

По словам собеседника издания, 27 июля Тимур Бажаев хотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему не позволили, так как в тот день проход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Агутина. Сын бизнесмена попробовал сам открыть щеколду калитки, но его остановил начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин. Чтобы воспрепятствовать Бажаеву, полицейскому пришлось применить силу. Тогда тот нанёс полковнику несколько ударов.

После этого Бажаева задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сыну миллиардера может грозить до десяти лет лишения свободы.

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