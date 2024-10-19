Главы Минобороны стран G7: доходы от замороженных активов России пойдут Украине

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Доходы от замороженных активов России пойдут на оказание поддержки Украине, заявили министры обороны стран G7 после встречи в итальянском Неаполе. В коммюнике указан военный, бюджетный и восстановительный характер помощи Киеву.
«В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7», — отмечается в документе.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 заявил, что попытается добиться с их стороны разрешения для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.
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