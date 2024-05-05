Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая

Фото: Официальный сайт Кремля
Президент Кубы Мигель Диас-Канель может приехать в Москву, чтобы посетить парад Победы 9 мая, об этом стало известно ТАСС.
«Такой визит планируется», — цитирует агентство слова дипломатического источника.
О своих планах посетить российский парад Победы также заявили президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Киргизии Садыр Жапаровдун и Белоруссии Александр Лукашенко. Также на парад Победы может приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На параде в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве было семь из девяти лидеров стран СНГ. Это президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.
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Евгения Парфентьева