Президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит Москву для участия в Параде Победы 9 мая

Фото: istockphoto/Aoraee
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию. Он примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве.
Об этом сообщили в посольстве африканской страны в российской столице. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация. Всего же в День Победы парады пройдут в 28 городах страны, общее число участников составит более 50 тысяч человек. Ожидается, что для участия в шествиях будет привлечено более тысячи единиц вооружения и боевой техники.
Ранее в посольстве Лаоса в Москве также заявили, что президент их страны Тхонглун Сисулит посетит Россию и примет участие в Параде Победы 9 мая.
Читайте также:
«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева
Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»
Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы
Александр Бойцов