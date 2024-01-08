Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне

У Киева нет запасного плана на случай, если страны Евросоюза перестанут оказывать стране финансовую поддержку. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли у Украины запасной план на тот случай, если она не получит денег от союзников.