Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне

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Глава министерства Карл-Оскар Булин объяснил, что ситуация очень серьезная, а перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как требуется.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден перед вступлением страны в НАТО обратился к согражданам с призывом готовиться к возможной войне.
С таким же призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.
Чтобы одобрить заявки королевства в НАТО, Турция потребовала от шведских властей на практике исполнять обновленный закон о противодействии терроризму. А именно в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, объявленной в Анкаре террористической организацией.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.
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С таким же призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.
«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Не так завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции возможна война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?», - сказал Булин во время выступления на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».Министр оценил ситуацию как серьезную, и обеспокоился тем, что перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как хотелось бы.
«Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться»,- сказал Бюден в эфире телеканала TV4.Протоколы о вступлении Швеции, которая более 200 лет была нейтральной, в альянс сейчас не ратифицировали только Венгрия и Турция.
Чтобы одобрить заявки королевства в НАТО, Турция потребовала от шведских властей на практике исполнять обновленный закон о противодействии терроризму. А именно в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, объявленной в Анкаре террористической организацией.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.
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Мария Фирсова