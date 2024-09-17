Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

17 сентября 2024, 11:18
Фото: iStock/anmbph

Фото: iStock/anmbph

Депутат ГД и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Вооруженные силы Украины по-прежнему имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания «Чита.ру». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале офицера.
Генерал подчеркнул, что длительность российского контрнаступления будет зависеть от действий Вооруженных сил Украины, поэтому отказался дать прогноз о продолжительности операции. Он также отметил, что на курском направлении есть множество сложностей.

«Здесь много подводных камней», — пояснил Гурулев.



Количество резервов Вооруженных сил Украины офицер оценил как «приличное». Он порекомендовал не проявлять спешки и дать бойцам ВС России выполнять свою работу.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии

Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
#мо
#прогноз
#всу
#рф
ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском
17 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/SDubi

ВС РФ уничтожили ударами авиабомб ключевые логистические автомагистрали для ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вокруг города теперь практически отсутствует какая-либо логистика. В силовых структурах пояснили, что красноармейская агломерация граничит с Днепропетровской областью, также дороги из Красноармейска вели в Димитров (Мирноград) и Родинское. И далее был путь на Константиновку и Славянск. В настоящее время все они пути перерезаны.

Читайте также:

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
#дороги
#видео
#оборона
#город
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России
Медведев: Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО
17 сентября 2024, 11:44

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В публикации заместитель председателя Совета безопасности РФ обратил внимание на высказывания западных представителей по поводу ударов по России. По его словам, в последнее время Джонсон, Боррель и другие западные политики, активно призывают к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.

Медведев пояснил, что Российской Федерации необходимо тщательно готовиться к их отражению.

Американский лидер Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

Читайте также:

Медведев предположил, кто покушался на Трампа

Медведев предсказал упадок Британии и пообещал помощь России

Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление
#сша
#россия
#дмитрий медведев
#помощь
#лидер
#нато
#запад
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
17 сентября 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Идет седьмой день российского контрнаступления в Курской области. Армия России выдавливает противника из российских сел, тем не менее противник не оставляет попыток атаковать наши подразделения. Тем временем штурмовые группы прорываются к центру Торецка и пытаются окружить Угледар.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 17 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Украинские боевики не прекращают попытки продвинуться в Глушковском районе, атакуя позиции ВС РФ близ Краснооктябрьского, Веселого и Медвежьего. ВСУ подтягивают резервы и обязательно ударят в районе этого населенного пункта ещё раз.

В Кореневском районе ВС РФ наступают, освобождая российские села. Кроме того, бои идут в расположенной севернее Любимовке. По последним данным, российские бойцы закрепились на окраине села.

В Суджанском районе авиация ВКС России активно работает по выявленным местам концентрации противника близ Правды и в окрестностях Южного. Кроме того, появились и официальные сообщения об освобождении села Борки, после чего штурмовые группы ВС РФ смогли выйти к окраинам Плехово.

Армия России продолжает контрнаступление в Курской области и медленно, но верно выдавливает противника с российской земли.

Покровское направление


Армия России освободила Украинск примерно на 80%. Украинские военные находятся на западной окраине города в районе шахты. Российские бойцы обходят этот вражеский укрепрайон с двух сторон, чтобы взять его в клещи.

При этом армия РФ продвигается в направлении поселка Цукурино. Это последний населенный пункт на дороге Селидово-Курахово.

Также наша авиация и артиллерия продолжает наносить удары по местам скопления противника и его коммуникациям в Покровске и Мирнограде.
Севернее Новогродовки российские силы заняли территорию шахты «Новогродовская» и террикон. В Гродовке тем временем продолжаются бои в центральной и южной частях. Российские войска продвинулись вдоль улиц Школьная и Мирная.

Торецкое направление


На Торецком направлении продвигаемся в центральной части города буквально шаг за шагом, до здания администрации остается не более 500 метров.

Военный аналитик сообщает, что 17 сентября армия России взяла под контроль южную часть микрорайона Забалка.

«С учетом потери ВСУ контроля над Фенольным заводом в Нью-Йорке (Новогородском), теперь у гарнизона ВСУ в Нелеповке нарисовалась явная угроза. С учетом географии района он теперь находится в оперативном окружении», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, штурм Торецка будет следующим шагом ВС РФ на данном направлении.

В Дружбе российские штурмовики продолжают продвигаться в восточной части улицы Дальняя в западной части посёлка.

Угледарское направление


Российские войска ведут бои в районе Угледара. Здесь есть продвижения, однако говорить о значительных успехах пока рано. Тяжелые бои идут в Максимильяновке, где ВСУ хорошо подготовились к обороне Курахово. Ввиду этого быстро взять этот населенный пункт не выйдет. Продолжаются бои в районе Желанного Первого.

Продолжаются наши упорные попытки прорваться в тыл Угледару в районе Водяного и шахты «Южнодонбасская №3». Одновременно с этим продолжаются попытки выйти полями на Богоявленовку. Несмотря на значимые здесь успехи накануне, задача эта еще далеко не решена.

Часовоярское направление


Здесь нашим бойцам удалось формировать канал Северский Донец-Донбасс южнее Часов Яра. Это очень важный шаг, чтобы сформировать охват гарнизона ВСУ в самом городе. Российские войска день за днем улучшают свои позиции.

Читайте также:

Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО

«‎Покрошили пехоту»: Алаудинов заявил об эффективных действиях «Ахмата» под Курском

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском
#военные
#армия
#авиация
#контроль
#вкс
#донбасс
#армия россии
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#разведка
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
Морпехи на трофейном «Козаке» в упор расстреляли позиции ВСУ в Снагости
17 сентября 2024, 11:02

Фото: istock/IherPhoto

Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Об этом информирует РИА Новости.
Солдат с позывным «Ливадия» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» рассказал, что боевая задача была забросить штурмовую группу в поселок Снагость.

По его словам, они прикрывали штурмовые группы на багги. Военный отметил, что на «Козаке» был установлен крупнокалиберный пулемет.

«На скорости мы влетели в саму деревню, влетели во двор, прикрыли крупнокалиберным пулеметом наши штурмовые группы, что им позволило быстро высадиться, занять свои позиции, оттеснить врага, который начал отступать», — сказал он.

Боец добавил, что боевики начали отступать, что позволило штурмовикам легче начать свое продвижение.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

Читайте также:

Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии

Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском

#мо
#военные
#украина
#человек
#всу
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО
WSJ: ВСУ с начала СВО потеряли около 480 тысяч военных
17 сентября 2024, 10:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

Потери ВСУ с начала конфликта на Украине составили порядка 480 тысяч человек, включая раненых. На данные, полученные западной разведкой, указывает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что в ходе боевых действий травмы различной степени тяжести получили около 400 тысяч бойцов ВСУ. Ещё порядка 80 тысяч бойцов не удалось спасти.

При этом уточняется, что потери украинской армии могут быть гораздо больше, поскольку в настоящее время точный подсчёт невозможен из-за нежелания киевских властей обнародовать данные.

Также авторы статьи указывают на сильное влияние конфликта на демографические показатели Украины. По словам научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований Александра Гладуна, население страны за последние годы резко сократилось с 42 миллионов до 29 миллионов человек. Причинами таких показателей стали массовый выезд жителей из страны и всеобщая мобилизация.

Читайте также:

Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%

ВСУ лишились танка в Курской области — видео

Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии
#всу
#военные
#сво
#разведка
#данные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
17 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Киевский режим в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки активно обучает членов террористической группировки «‎Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников. Это может привести к открытию нового фронта против российских сил в Сирии в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, группа сотрудников украинских спецслужб несколько раз посещала Идлиб более месяца назад для координации и планирования атак на российские силы после усовершенствования технологий производства беспилотников.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на территориях в сирийской провинции Идлиб, контролируемых террористами, находятся 250 украинских военных инструкторов. Отмечается, что они приступили к обучению террористов производству и модернизации БПЛА.

До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.

Читайте также:

Турецкая газета Aydınlık опубликовала кадр переговоров украинцев с террористами из Сирии

Киев договаривается с «Хайят Тахрир аш-Шам»* об операциях против России

Путин: Ситуация на Ближнем Востоке начинает обостряться

* Террористическая организация, запрещенная в России.
#бпла
#встреча
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе
Марочко: ВС России заняли выгодные позиции, отодвинув ВСУ у реки Каменка
17 сентября 2024, 09:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные заняли более выгодные позиции, отодвинув Вооруженные силы Украины в районе реки Каменка восточнее Северска в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
«В ходе успешных освободительных действий подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменка — восточнее от Северска», — сказал он.

Марочко отметил, что боевики были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу. Помимо этого, он добавил, что на северо-западе от Золотаревки был уничтожен опорный пункт противника, который находился на стратегической высоте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».

Читайте также:

«‎Покрошили пехоту»: Алаудинов заявил об эффективных действиях «Ахмата» под Курском

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
#реки
#президент
#днр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Покрошили пехоту»: Алаудинов заявил об эффективных действиях «Ахмата» под Курском
Алаудинов: «Ахмат» поразил пехоту ВСУ на Суджанском направлении Курской области
17 сентября 2024, 08:59

ФОТО: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сообщил командир.

Помимо этого, по его словам, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько БПЛА, уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину. Он добавил, что боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери.

Кроме того, командир отметил, что под Курском фиксируются перемещения «некоторых иностранцев» и сторонников концепции «чеченского государства Ичкерия»*.

Ранее командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации рассказал, что часть боевиков Вооруженных сил Украины при контрнаступлении в Курской области попали в окружение.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов

* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная в России
#мо
#бпла
#человек
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Поддубный: БПЛА «Иноходец» уничтожил РСЗО M270 MLRS ВСУ под Курском
17 сентября 2024, 08:40

Фото: iStock/Wirestock

Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» атаковал реактивную систему залпового огня M270 MLRS, принадлежащую украинским вооруженным силам, в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.
«Экипаж БПЛА „Иноходец“ сработал отлично — в результате детонации боеприпасов РСЗО в воздух поднялись как сама установка, так и сопровождающая её техника, а также личный состав противника», — написал Поддубный.

По его словам, противник переместил пусковую установку южнее населенного пункта Новый Путь, однако её передвижение было вовремя обнаружено российской разведкой.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что украинские бойцы активно используют небольшие маневренные группы для демонстрации своего присутствия в тылах российских вооруженных сил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО

Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске

«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области
#техника
#бпла
#воздух
#новости
#всу
#вс рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате