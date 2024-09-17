Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Фото: iStock/anmbph
Депутат ГД и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Вооруженные силы Украины по-прежнему имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания «Чита.ру». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале офицера.
Генерал подчеркнул, что длительность российского контрнаступления будет зависеть от действий Вооруженных сил Украины, поэтому отказался дать прогноз о продолжительности операции. Он также отметил, что на курском направлении есть множество сложностей.
Количество резервов Вооруженных сил Украины офицер оценил как «приличное». Он порекомендовал не проявлять спешки и дать бойцам ВС России выполнять свою работу.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе
Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
«Здесь много подводных камней», — пояснил Гурулев.
Количество резервов Вооруженных сил Украины офицер оценил как «приличное». Он порекомендовал не проявлять спешки и дать бойцам ВС России выполнять свою работу.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
Российские военные заняли новые выгодные позиции в Донбассе
Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области
Дарья Осипова