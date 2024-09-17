Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Депутат ГД и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что Вооруженные силы Украины по-прежнему имеют резервы, которые могут быть направлены в Курскую область. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания «Чита.ру». Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале офицера.