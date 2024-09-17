Медведев призвал готовиться к отражению украинских ударов по России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не ограничивает Киев в ударах вглубь России оружием НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В публикации заместитель председателя Совета безопасности РФ обратил внимание на высказывания западных представителей по поводу ударов по России. По его словам, в последнее время Джонсон, Боррель и другие западные политики, активно призывают к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО.
Медведев пояснил, что Российской Федерации необходимо тщательно готовиться к их отражению.
Американский лидер Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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Медведев пояснил, что Российской Федерации необходимо тщательно готовиться к их отражению.
Американский лидер Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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Дарья Осипова