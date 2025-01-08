Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании

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Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает нападки американского бизнесмена Илона Маска на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого обвиняют в якобы причастности к делу о массовых изнасилованиях в городе Телфорд. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Отмечается, что репутация Стармера стремительно рушится под давлением Илона Маска и Найджела Фаража – главы британской правопопулистской партии Reform UK, которую американский миллиардер назвал единственной надёжной в Британии.
Пушков убеждён, что Трамп не выступает против таких нападок на Стармера со стороны Маска, поскольку хочет добиться прихода на должность премьера Британии другого политика.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что как минимум тысяча несовершеннолетних девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. При этом, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность остановить эти преступления.
Маск подчеркнул, что в Великобритании предъявление обвинения в том числе по делам об изнасиловании производится полицией с одобрения Королевской прокурорской службы. В период, когда расследовалось дело в Телфорде, службой руководил Стармер. Он закрыл дело, несмотря на неопровержимые доказательства вины. Маск убеждён, что это было сделано с целью избежать обвинений в адрес самого Стармера.
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Пушков убеждён, что Трамп не выступает против таких нападок на Стармера со стороны Маска, поскольку хочет добиться прихода на должность премьера Британии другого политика.
Ранее британская газета The Telegraph писала, что как минимум тысяча несовершеннолетних девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. При этом, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности за неспособность остановить эти преступления.
Маск подчеркнул, что в Великобритании предъявление обвинения в том числе по делам об изнасиловании производится полицией с одобрения Королевской прокурорской службы. В период, когда расследовалось дело в Телфорде, службой руководил Стармер. Он закрыл дело, несмотря на неопровержимые доказательства вины. Маск убеждён, что это было сделано с целью избежать обвинений в адрес самого Стармера.
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Анастасия Чинкова