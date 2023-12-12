Главный врач российской больницы сломал мужчине челюсть

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В Заводоуковске Тюменской области главный врач сломал челюсть мужчине, который посетил больницу вместе с мужем пациентки. Об инциденте сообщает 72.RU.
Конфликт произошел 29 сентября. Супруг пациенты, которая потеряла ребенка при родах, приехал в медицинское учреждение с другом, поскольку женщину долго не выписывали. Там ее муж и главврач начали спорить без драки. Между ними встал товарищ мужчины, и тогда главврач ударил его по лицу. В результате удара у пострадавшего диагностировали перелом челюсти.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Показания сторон различаются, глава медучреждения заявил, что его начали бить и удар был самообороной, в то время как муж пациентки с другом сказал, что до удара врача рукоприкладства не было.
Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врача, его действия расценили как самооборону.
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