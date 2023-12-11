РИА Новости: Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Пожар произошел в Российской государственной библиотеке в центре Москвы — на кровле здания загорелись деревянные конструкции. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы, возгорание уже потушили, пострадавших нет, Ущерб от пожара подсчитывается специалистами.
По информации источника SHOT, на площади 5 квадратных метров горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель.
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Артем Путинцев