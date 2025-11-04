Достижения.рф

Главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР назначили Орешкина

Максим Орешкин (Фото: kremlin.ru)

Замглавы администрации президента Максим Орешкин будет руководить российской делегацией на саммите G20 в ЮАР.



Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина, датированное 4 ноября, опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации: Орешкин М.С. — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (глава делегации)», — гласит документ.


Также в соответствующую группу входят начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Мероприятие пройдет с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге.
Никита Кротов

