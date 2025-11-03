Пресс-служба президента ЮАР: переговоры Путина и Трампа в Йоханнесбурге пока не подтверждены
В ЮАР опровергли планы встречи Путина и Трампа на саммите G20
Южно-Африканская Республика, возглавляющая в этом году «Большую двадцатку», не располагает официальной информацией о запланированной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20, который пройдёт в Йоханнесбурге в конце ноября.
Об этом сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в комментарии ТАСС.
«На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи», — сказал он.Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил организовать переговоры лидеров России и США во время саммита, который состоится 21–22 ноября.