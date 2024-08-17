Главред немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина

Фото: сайт Кремля
Главный редактор немецкого журнала Compact, признанного якобы «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер заявил, что является сторонником президента России Владимира Путина. Об этом пишет агентство DPA.
Во время конференции правой партии «Альтернатива для Германии» он подчеркнул, что ему никто не запретит называть себя сторонником российского лидера.
После заявления Эльзессера все присутствующие начали аплодировать.
Также в ходе своего выступления главред журнала раскритиковал деятельность нескольких министров, в том числе и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса за политику страны в отношении России.
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После заявления Эльзессера все присутствующие начали аплодировать.
Также в ходе своего выступления главред журнала раскритиковал деятельность нескольких министров, в том числе и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса за политику страны в отношении России.
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Анастасия Чинкова