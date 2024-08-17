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Киеву предрекли потерю важного союзника из-за причастности к подрыву «Северного потока»

UnHerd: ФРГ откажется от помощи Украине из-за подрыва Киевом «Северного потока»
17 августа 2024, 15:12
Фото: iStock/Olekcii Mach

Фото: iStock/Olekcii Mach

Украина может лишиться важного союзника в лице Германии из-за сообщений о причастности Киева к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом пишет издание UnHerd.
Отмечается, что план диверсантов может иметь неожиданный исход: вместо ослабления России, он может подорвать поддержку Германией Украины.

Издание указало на то, что критикующие помощь Киеву политические партии ФРГ в настоящее время находятся на подъёме, и во время своих выступлений их представители точно будут использовать недавние разоблачения киевских властей. В частности, речь идёт о партиях «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт».



Ранее в четверг, издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников опубликовало материал, в котором утверждается, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив тем самым прямое указание Зеленского об остановке операции.

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#украина
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#газопровод
#взрыв
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#сотрудничество
GT: Вторжение ВСУ в Курскую область чревато эскалацией украинского конфликта
17 августа 2024, 15:34

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Украинский конфликт может стать ещё более жёстким и выйти за его пределы. Причина этого — действия Вооружённых сил Украины на территории Курской области.
К такому выводу пришли аналитики китайского издания Global Times. По мнению экспертов, ситуация на поле боя теперь стала ещё более сложной, а зона боевых действий может расшириться. Вторжение ВСУ на территорию России неминуемо приведёт к эскалации конфликта и повышению уровня насилия, считают специалисты из Китая.

Кроме того, эксперты издания предупреждают о возможности жёсткого ответа со стороны России на действия ВСУ в Курской области. После вторжения украинских военных на территорию российского региона вместо мирного урегулирования речь может идти толко об эскалации конфликта, заключают авторы публикации.

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#эксперты
#специалисты
#всу
#курская область
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Лихачёв и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС
Лихачёв: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшилась
17 августа 2024, 15:22

Фото: iStock/vlastas

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Отмечается, что собеседники затронули ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, которые подвергаются атакам со стороны украинских войск.

Лихачёв подчеркнул, что ситуация вокруг этих станций постоянно ухудшается, растёт угроза серьёзных ударов ВСУ, которые могут вывести объекты из эксплуатации.

За последние сутки значительно выросло число сообщений и сигналов о подготовке провокаций ВСУ против АЭС. Украинские власти заявляли о подготовке к ракетному удару по станции в Курской области.

Лихачёв также добавил, что действия ВСУ не только создают угрозу для данных энергетических объектов, но и нарушают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.

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#курская аэс
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#опасность
#данные
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ЦИК Белоруссии заявила о готовности провести выборы президента в любой момент
17 августа 2024, 15:22

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии выразила готовность провести выборы президента в любой момент. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Карпенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Они завершат масштабную политическую модернизацию, запущенную республиканским референдумом путём внесения изменений в Конституцию страны в 2022 году.

Теперь ЦИК ожидает готовность Палаты представителей (нижней палаты парламента) к проведению выборов.

При академии управления были организованы курсы подготовки «потенциальных организаторов» выборов. Также решаются вопросы о местах проведения голосования, о закупке необходимого оборудования и проведении ремонта на местах.

Последние президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года.

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#белоруссия
#цик
#выборы
#президент
#александр лукашенко
#политика
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Захарова: Попытки МОК придать Олимпийским играм «новую инклюзивность» удручают
17 августа 2024, 13:19

Фото: пресс-служба МИД РФ

Попытки Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха привнести в Олимпийские игры некую «новую инклюзивность» приводят к удручающим результатам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала недавние заявления главы МОК о «гендерной идентичности» спортсменов-олимпийцев. По словам спикера МИД РФ, Бах в угоду неолиберальным элитам занимается не столько развитием спорта, сколько пропагандой сомнительных ценностей, причём используя при этом своё служебное положение.

«Для здравомыслящей части человечества существуют только два пола — мужской и женский», — напомнила Захарова очевидную истину спортивному чиновнику.

Свои сомнительные решения по допуску боксёров-женщин с мужскими хромосомами он прикрывал отвлечёнными рассуждениями, в которых договорился до того, что, оказывается, не существует научного способа отличить мужчину от женщины. Попытки Баха угодить западным элитам приводят к печальному результату, заключила дипломат.

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Вернувшийся по обмену Селезнёв назвал страны, откуда США не могут похитить людей
Вернувшийся по обмену Селезнёв: США не могут похитить людей из РФ, КНРД и Китая
17 августа 2024, 12:32

Фото: iStock/rarrarorro

Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключёнными Роман Селезнёв перечислил четыре государства, из которых США не могут «похитить» людей.
В беседе с ТАСС он заявил, что Соединённым Штатам совершенно наплевать на другие государства и их законодательства. Представители страны могут приехать куда угодно, нарушить все законы, похитить граждан и т.д. Однако есть всего четыре государства, где Вашингтон не может провернуть подобное – это Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Также Селезнёв указал на то, что США в случаи поимки виновного или даже невиновного человека будут транслировать это всеми миру, чтобы показать свою якобы мощь и безнаказанность.

Вернувшийся на родину подчеркнул, что изучал американское законодательство. Согласно документу, Вашингтон может даже не привозить похищенных в страну, а пытать их на территориях других государств.

Романа Селезнёва задержали в июле 2014 года в международном аэропорту Мале на Мальдивах. Его депортировали в США, где через суд приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

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#политика
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Иран выразил готовность проводить российский газ через свою территорию
Посол Ирана Джалали заявил о готовности страны проводить российский газ
17 августа 2024, 12:05

Фото: iStock/kodda

Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов к проведению российского газа через свою территорию. Об этом в беседе с журналистами на Каспийском форуме в Астрахани заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
Дипломат напомнил, что в прошлом году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Иран.

Он выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве с российскими властями и компаниями, в том числе в вопросе, касающемся транзита газа из России.

Ранее, 14 августа, Джалали также сообщал, что в скором времени между странами будет подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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#иран
#россия
#газ
#сотрудничество
#политика
#экономика
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«Пешки» американского империализма: Турция раскрыла, за что РФ борется в Чёрном море
Глава VATAN Перинчек: РФ борется против «пешек» американского империализма
17 августа 2024, 11:55

Фото: iStock/TebNad

Россия в Чёрном море борется против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля. Об этом в письменном заявлении, представленном РИА Новости, сообщил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в настоящее время находятся в упадке, причём не только в экономическом, но и в вооружённом плане. Всё это ставит их в позицию необходимого ухода из Западной Азии, где решительную позицию занимают Иран и Йемен.

Говоря про Израиль Перинчек подчеркнул, что его агрессия зашла в тупик в секторе Газа и Палестине в целом. США пытаются сдержать Израиль, однако он продолжает стремительно терять поддержку Запада.

Политик указал на то, что территориальная целостность и суверенитет Турции, России, Сирии, Ирана, Ирака и Азербайджана тесно связаны. В связи с этим планируется развивать сотрудничество между этими странами, чтобы не позволить Штатам создать в регионе второе государство Израиль под названием «Курдистан».

В заключение Перинчек добавил что кампания России, направленная против расширения НАТО на восток, отвечает интересам всего человечества.

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#сотрудничество
#нато
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Германия больше не может оказывать военную помощь Украине
FAS: в бюджете Германии больше нет денег для оказания военной помощи Украине
17 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.
Отмечается, что причиной требуемого ограничения стали меры жёсткой экономики Ведомства федерального канцлера и Минфина страны. Ранее сообщалось, что одобренная военная техника продолжает поступать на Украину, однако дополнительные запросы, по требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, больше не должны утверждаться.

Блокировка оказания военной помощи Киеву уже вступила в силу. Ожидается, что уже в скором времени ситуация для Украины резко ухудшится. По прогнозам, военная поддержка сократится почти в два раза в 2025 году, а к 2027 году упадёт до менее чем одной десятой от нынешнего объёма поставок.

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#бюджет
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Володин: Для развития экономики необходима подготовка профессиональных кадров
17 августа 2024, 09:51

Фото: сайт Кремля

Для развития национальной экономики необходима профессиональная подготовка рабочих кадров. Чтобы решить эту задачу, необходимо повысить качество среднего профессионального образования.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он написал об определённом упадке, в котором находятся средние специальные учебные заведения. Многие из них просто закрылись, в других с 90-х годов не обновлялась материальная база, учебные программы несовершенны и не отвечают требованиям времени. Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду.

В сентябре в рамках решения вопроса о повышении качества профессионального образования начнутся обсуждения проблем в Госдуме с привлечением представителей правительства РФ и регионов. На этих встречах будут выработаны принципы, стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров, сообщил спикер нижней палаты российского парламента.

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