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Украина может лишиться важного союзника в лице Германии из-за сообщений о причастности Киева к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом пишет издание UnHerd.
Отмечается, что план диверсантов может иметь неожиданный исход: вместо ослабления России, он может подорвать поддержку Германией Украины.
Издание указало на то, что критикующие помощь Киеву политические партии ФРГ в настоящее время находятся на подъёме, и во время своих выступлений их представители точно будут использовать недавние разоблачения киевских властей. В частности, речь идёт о партиях «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт».
Ранее в четверг, издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников опубликовало материал, в котором утверждается, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив тем самым прямое указание Зеленского об остановке операции.
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Издание указало на то, что критикующие помощь Киеву политические партии ФРГ в настоящее время находятся на подъёме, и во время своих выступлений их представители точно будут использовать недавние разоблачения киевских властей. В частности, речь идёт о партиях «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт».
Ранее в четверг, издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников опубликовало материал, в котором утверждается, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив тем самым прямое указание Зеленского об остановке операции.
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Анастасия Чинкова