Главу Гагаузии подвергли допросу после возвращения из РФ

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Россию и по прибытии в аэропорт была отправлена на допрос, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Отмечается, что Гуцул вскоре была выпущена из зоны проверки документов и не была задержана сотрудниками полиции. Глава региона покинула аэропорт под аплодисменты встречавших ее людей.
Ранее Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя «как оккупанты».
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Александр Климов