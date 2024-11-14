Главу еще одного района Курской области отправили в отставку

Марина Дегтярева (Фото: официальный TG-канал М. Дегтяревой)
Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку за то, что она некачественно организовала эвакуацию местного населения после вторжения ВСУ в августе. Об этом пишет Mash.
По данным издания, в Курской государственной филармонии состоялась очередная встреча представителей власти региона с жителями Кореневского и Глушковского районов. Там люди задавали вопросы о плохой организации выезда из приграничных районов Курской области при вторжении ВСУ в августе. Они также жаловались, что местным властям не было никакого дела до эвакуации мирного населения.
Тогда губернатор региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост прямо на встрече с жителями.
12 ноября в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки.
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Тогда губернатор региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост прямо на встрече с жителями.
12 ноября в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки.
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Элина Позднякова