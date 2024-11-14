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Главу еще одного района Курской области отправили в отставку

Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку
Марина Дегтярева (Фото: официальный TG-канал М. Дегтяревой)

Марина Дегтярева (Фото: официальный TG-канал М. Дегтяревой)

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку за то, что она некачественно организовала эвакуацию местного населения после вторжения ВСУ в августе. Об этом пишет Mash.
По данным издания, в Курской государственной филармонии состоялась очередная встреча представителей власти региона с жителями Кореневского и Глушковского районов. Там люди задавали вопросы о плохой организации выезда из приграничных районов Курской области при вторжении ВСУ в августе. Они также жаловались, что местным властям не было никакого дела до эвакуации мирного населения.

Тогда губернатор региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост прямо на встрече с жителями.



12 ноября в отставку также отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки.

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#пост
#встреча
#люди
#всу
Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег
Нардеп Дмитрук: Зеленский смог украсть больше остальных украинских президентов
14 ноября 2024, 11:39

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский смог украсть больше всех остальных украинских президентов. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, покинувший страну.
Он рассказал, что с каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — отметил Дмитрук в беседе с RT.

По его оценке, только с Одесской области ежемесячно собирается 10—15 млн долларов, при этом доход с ТЦК по Украине составляет 2—4 млрд долларов в год.

Дмитрук подчеркнул, что эти огромные деньги заработаны на войне и жизнях украинцев.

Он также заявил, что группировка Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине.

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Кандидата на пост главы разведки США Габбард подозревали в работе на Москву
14 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/Sven Loeffler

Будущую главу разведки США, чью кандидатуру выдвинул победивший на выборах президента в США Дональд Трамп, Тулси Габбард подозревали в деятельности в пользу интересов России. Об этом написало украинское издание «Страна».
Трамп выдвинул кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя американской разведки. В 2022 году Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинял ее в связях с Россией, а претензии были выдвинуты Центром по борьбе с дезинформацией из-за высказываний Габбард о том, что Россия начала спецоперацию после провокаций США. Она также говорила о желании пока еще действующего правительства Штатов уничтожить россиян путем ведения украинского конфликта.

43-летняя Тулси Габбард также была внесена в списки лиц, лояльных к российскому руководству и занимающих пророссийскую позицию.

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Депутат ГД Свинцов после визита к тарологу предложил запретить рекламу гадания
14 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/HappyNati

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов после гадания на картах таро предложил запретить эту услугу на законодательном уровне. Речь идёт о законопроекте, согласно которому будет запрещена реклама услуг тарологов.
Парламентарий рассказал, что в порядке эксперимента лично сходил на эфир с участием таролога, где женщина гадала ему на картах. Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам депутата, женщина уверила его, что сможет предсказать всё, что с ним произойдёт в ближайшие три месяца.

«По тому, что и как она говорила, было видно, что все это полная ерунда», — сказал Свинцов.

Он посетовал, что в России бум на гадания и пророчества «достиг уровня массового психоза» и продолжает набирать обороты. Депутат предложил приравнять гадание к мошенничеству, законодательно запретить его рекламу, а также блокировать те ресурсы, которые будут предлагать предсказания будущего за деньги.

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#законопроект
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CNN: Кандидат в постпреды США при ООН Стефаник сменила свою позицию по Украине
14 ноября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Элиз Стефаник, которая может занять должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, отстранилась от своей прежней позиции по Украине, включая поддержку её вступления в НАТО.
Об этом сообщила телекомпания CNN. В публикации отмечается, что в 2022 году Стефаник призывала Североатлантический альянс принять Украину в свои ряды, а также настаивала на оказании масштабной военной помощи Киеву.

Однако после того, как стало известно, что она может занять должность постоянного представителя США при ООН в новой администрации Трампа, пресс-секретарь Стефаник Али Блэк отказалась уточнять, по-прежнему ли та поддерживает вступление Украины в НАТО. Блэк заявила телекомпании, что Стефаник в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать указаниям Трампа.

Авторы материала отмечают, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе резко контрастирует с позицией Стефаник двухлетней давности, однако с тех пор изменилось и общественное мнение относительно оказания поддержки Киеву. Трамп и его однопартийцы всё более скептично смотрят на оказание Украине военной и финансовой помощи.

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#сша
#мнение
#уход
#оон
#нато
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Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией
Нардеп Дмитрук: террорист Зеленский захватил власть на Украине
14 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Группировка Владимира Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине. Так считает покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
По его словам, Зеленский являлся ключевым фигурой в потере государственности и субъектности Украины. Нардеп призвал разделять понятия Зеленский и Украина, так ка на сегодняшний день это совершенно разные вещи.

«Зеленский уже давно не легитимный президент, по сути, человек-террорист. По сути, сегодня это террористическая организация, которая попросту захватила власть на Украине», — сказал Дмитрук в беседе с RT.

При этом он отметил, что уже начался первый этап избавления от Зеленского и предположил, что мир на Украине настанет в 2025 году.

Киев добивается экстрадиции Дмитрука.

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#зеленский
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Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине
14 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник, номинированная Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при ООН, изменила свою позицию по вопросам, касающимся Украины. Об этом информирует CNN.
Пресс-секретарь Стефаник, Али Блэк, сообщила телеканалу, что Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу и будет следовать его указаниям как главнокомандующего.

В статье напомнили, что в 2022 году американский политик выступала за принятие Украины в НАТО и за увеличение военной помощи Киеву. Однако сейчас она отказывается делать подобные заявления.

Отмечается, что изменение позиции американского политика по вопросу членства Украины в НАТО связано с растущим скептицизмом республиканцев, включая Трампа, относительно американской помощи Киеву. В апреле 2023 года она проголосовала против пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов, выразив обеспокоенность по поводу расходов.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

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#дональд трамп
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#днр
#всу
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Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за сильного отставания от него
14 ноября 2024, 08:32

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Китай по многим параметрам экономического развития очень быстро и уверенно обходит Америку. Именно поэтому политика США в отношении КНР стала такой «остервенелой».
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «"Новый мир" с Мариной Ким». Он подчеркнул, что Китай опережает США на основе тех же норм, которые американцы заложили в международные институты. Такие как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО). Это происходит, несмотря на то, что этими институтами и международными механизмами, находящимися под контролем американцев, всячески злоупотребляют.

Именно поэтому задача сдерживания Китая, поставленная ещё прежней администрацией Джозефа Байдена, останется для США приоритетной и при Дональде Трампе, заключил глава российского МИД.

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#фонд
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#рф
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Предложен законопроект, касающийся регулирования финансов иностранных агентов
Володин: в ГД будет внесён законопроект о контроле за финансами иноагентов
14 ноября 2024, 08:10

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом в своем Telegram-канал написал депутат Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект предполагает введение особого порядка в отношении вознаграждений и платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

По словам Володина, на данный момент статус иностранного агента присвоен 491 человеку, большинство из которых проживает за границей и получает авторские вознаграждения из России. Они продолжают оскорблять нашу страну и её граждан, а также открыто заявляют, что часть полученных средств направляется на поддержку боевиков Вооружённых сил Украины.

«Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов», — пояснил он.

В соответствии с новым законопроектом, если иностранный агент не откроет специальный счёт самостоятельно, обязанность сделать это ляжет на тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иностранные агенты смогут только после отмены своего статуса.

Кроме того, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на следующей неделе, а ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на специальный счёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других источников доходов.

Ранее сообщалось, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#законопроект
#счёт
#иностранный агент
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Россия избрана в Комитет по программе и координации ООН
РФ одержала победу над Литвой и стала членом КПК ООН
14 ноября 2024, 05:52

Фото: iStock/travelview

Россия была избрана в Комитет по программе и координации (КПК) Генеральной Ассамблеи ООН, обойдя Литву с результатом 104 голоса против 83, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Этот комитет является ключевым вспомогательным органом Генассамблеи и Экономического и социального совета ООН, который занимается планированием, составлением программ и координацией.

Выборы состоялись 13 ноября в Нью-Йорке на 38-м пленарном заседании Генассамблеи. Представители РФ отметили, что эта победа подтверждает авторитетное положение российской делегации в ООН по вопросам административного и бюджетного характера.

Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утвержден членом Комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы, а заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков – членом Пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.

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