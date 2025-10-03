Главу Минкульта Литвы отправили в отставку после отказа ответить на вопрос «чей Крым»

03 октября 2025, 14:55

Главу Минкульта Литвы уволили после отказа ответить на вопрос «чей Крым»

Фото: iStock/NejauPhoto

Министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса отправили в отставку всего через неделю после назначения. Поводом стал его отказ ответить на вопрос «чей Крым», сообщает Delfi.





Журналистка литовского портала Lrytas задала Адомавичюсу провокационный вопрос, однако министр заявил, что это не входит в компетенцию его ведомства, и отказался отвечать.



В ответ на это премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что «у неё лопнуло терпение», и потребовала снять министра с должности. Сегодня на заседании коалиционного совета этот вопрос обсудили и пришли к решению об отставке Адомавичюса.



Сам министр заявил:





«Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать – я ухожу с поста министра культуры».