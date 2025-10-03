«Мы не хотим умирать за Украину»: Орбан предостерёг от последствий принятия Киева в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз, поскольку в противном случае европейским странам придётся разделить судьбу этой страны. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
По мнению политика, европейцы не должны умирать за Украину – страну «с очень тяжёлой судьбой». Он уточнил, что помогать Киеву необходимо, но принимать на себя его участь – ни в коем случае.
Орбан также отметил, что выступает за заключение с Украиной соглашения о стратегическом сотрудничестве, подобного тем, что Евросоюз подписал с Великобританией и Турцией, вместо её полноценного членства.
Ранее, перед саммитом ЕС в июне, Орбан заявил, что решение по евроинтеграции Украины должно приниматься единогласно, а Венгрия выступает против. По результатам опроса, проведённого в стране, 95% из более чем двух миллионов участников-венгров выступают против вступления Украины в Евросоюз.
Орбан также утверждает, что ускоренное принятие Украины в объединение разрушит венгерскую экономику и что ЕС стремится не помочь Украине, а колонизировать её, вынуждая продолжать конфликт.
