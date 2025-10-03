«Мы не хотим умирать за Украину»: Орбан предостерёг от последствий принятия Киева в ЕС

03 октября 2025, 12:11

Орбан: странам Евросоюза не следует разделять судьбу Украины и умирать за неё

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз, поскольку в противном случае европейским странам придётся разделить судьбу этой страны. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.