Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос во время дискуссии с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Спор произошел на фоне разногласий о реакции на полеты российских истребителей МиГ-31. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.
Причиной конфликта стало решение Эстонии активировать 4-ю статью устава НАТО после инцидента с российскими самолетами 19 сентября. Рютте выразил несогласие с частым использованием этой процедуры, считая, что следует более осторожно и серьезно подходить к сигналам тревоги.
«Генеральный секретарь Марк Рютте (...) даже поднял голос на (премьер-министра Эстонии) Михала», — говорится в публикации.
Министерство обороны России уже опровергло обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, подчеркнув, что полет выполнялся строго по международным правилам. Эта информация подтверждена средствами объективного контроля.
