Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

02 октября 2025, 06:34

Fox News: Генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии Михала из-за МиГ-31

Марк Рютте (Фото: whitehouse.gov)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос во время дискуссии с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Спор произошел на фоне разногласий о реакции на полеты российских истребителей МиГ-31. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.





Причиной конфликта стало решение Эстонии активировать 4-ю статью устава НАТО после инцидента с российскими самолетами 19 сентября. Рютте выразил несогласие с частым использованием этой процедуры, считая, что следует более осторожно и серьезно подходить к сигналам тревоги.





«Генеральный секретарь Марк Рютте (...) даже поднял голос на (премьер-министра Эстонии) Михала», — говорится в публикации.