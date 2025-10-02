Глава Еврокомиссии заявила об изменении подхода ЕС к антироссийским санкциям
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз изменит подход к санкциям против России
Евросоюз планирует изменить подход к санкционной политике против России, перейдя от поэтапных ограничений к более жестким мерам. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в Дании, пишет РИА Новости.
Новый подход будет реализован в рамках 19-го пакета санкций, который в настоящее время обсуждается странами-членами ЕС.
«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — объявила глава ЕК.
Военкор доложил об ударе по ресторану с военнослужащими ВСУ в Харьковской области
Запад уже ввел 18 пакетов санкций против России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Эти меры привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в странах Европы и США.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 президент РФ Владимир Путин года объявил о начале СВО. Ее целями российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что Британия в 2024-2025 годах потратила около одного миллиона долларов, пытаясь выяснить, какой ущерб антироссийские санкции нанесли экономикам РФ и Соединённого Королевства.
Для исследования были заключены контракты сразу с двумя компаниями — Themis International Services Limited и Deloitte.