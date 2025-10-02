Глава Еврокомиссии заявила об изменении подхода ЕС к антироссийским санкциям

02 октября 2025, 01:50

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз изменит подход к санкциям против России

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз планирует изменить подход к санкционной политике против России, перейдя от поэтапных ограничений к более жестким мерам. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в Дании, пишет РИА Новости.





Новый подход будет реализован в рамках 19-го пакета санкций, который в настоящее время обсуждается странами-членами ЕС.





«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — объявила глава ЕК.