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Швейцарская народная партия (UDC), являющаяся крупнейшей политической силой в стране, призвала главу Минобороны Швейцарии Виолу Амхерд уйти в отставку из-за её провальной политики в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении партии.
Отмечается, что в настоящее время Швейцария не может обеспечивать собственную внутреннюю и внешнюю безопасность, что стало следствием политических заблуждений и неправильного выбора кадров. Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии, а не её экипирования. Также она продолжает осуществлять поставки Украине вооружения, предназначенного для защиты собственной страны.
Кроме того, Амхерд способствовала сближению Швейцарии в НАТО, что ведёт к вовлечению страны в конфликты других государств и уводит от устоявшейся политики нейтралитета.
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Анастасия Чинкова