SECO: Швейцария заморозила 7,9 миллиарда активов РФ в рамках антироссийских санкций

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Руководитель отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи заявила, что в рамках санкций против РФ Швейцария заморозила 7,9 миллиарда долларов частных денег, сообщило РИА Новости.
Данная сумма была актуальна по состоянию на 13 августа 2024 года. Антье Берчи обратила внимание, что страна заморозила финансовые активы на 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а ещё спортивные и машины класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, которые принадлежат физическим лицам и организациям — они попали под рестрикции.
Ранее сообщалось, что три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи.
Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.
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Ранее сообщалось, что три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи.
Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.
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Ольга Енгалычева