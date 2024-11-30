В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

Фото: istockphoto/william87
Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократического союза центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что отказ от приглашения России на саммит по Украине в Бургенштоке является огромной дипломатической ошибкой, передает РИА Новости.
По его словам, Швейцария не выступила в качестве нейтрального посредника и могла бы подействовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в проведении мирной конференции в Бургенштоке.
Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время организует саммит по «формуле мира» Владимира Зеленского. Он также сказал, что Украина приблизилась к полноправному членству в НАТО во время конфликта с Россией.
Читайте также:
Ряд стран отказался от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам
МВД назвало число получивших убежище в России граждан из недружественных стран
МИД Швейцарии поддержал инициативу КНР и Бразилии по украинскому конфликту
«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», – заявил Поджиа.
Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина в ближайшее время организует саммит по «формуле мира» Владимира Зеленского. Он также сказал, что Украина приблизилась к полноправному членству в НАТО во время конфликта с Россией.
Читайте также:
Ряд стран отказался от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам
МВД назвало число получивших убежище в России граждан из недружественных стран
МИД Швейцарии поддержал инициативу КНР и Бразилии по украинскому конфликту
Александр Климов