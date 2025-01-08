Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине

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Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что страна готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — сказала Келлер-Саттер.
Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Украина отказывается вести переговоры с РФ. Также в стране на законодательном уровне запрещен диалог с Россией.
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Иван Мусатов