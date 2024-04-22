Главу молдавской партии «Возрождение» доставили на допрос

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Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску доставили на допрос в СБ Молдавии, пишет РИА Новости.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе политсилы.
В понедельник в аэропорту Кишинева силовики начали задерживать делегатов съезда «Победа», который прошёл накануне в столице. Как отметила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, власти республики сослались на сбой в программе регистрации.
Наталью Параску уже отпустили.
Ранее политик и бизнесмен Илан Шор сообщил, что прилетевших пассажиров держат безосновательно. Многим стало плохо и потребовалась медпомощь.
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В понедельник в аэропорту Кишинева силовики начали задерживать делегатов съезда «Победа», который прошёл накануне в столице. Как отметила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, власти республики сослались на сбой в программе регистрации.
Наталью Параску уже отпустили.
Ранее политик и бизнесмен Илан Шор сообщил, что прилетевших пассажиров держат безосновательно. Многим стало плохо и потребовалась медпомощь.
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Алёна Самарева