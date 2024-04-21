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Вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».
Спыну назвал прибывших в Москву политиков предателями нации, которые якобы организовали преступный блок. Однако некоторые оппозиционеры тщательно скрываются в рядах других партий в Кишинёве.
В ближайшие годы Молдавия должна избавиться от них, заключил политик.
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Анастасия Чинкова