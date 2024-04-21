В Молдавии призвали избавиться от оппозиции

Вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». Об этом он написал в своём Telegram-канале.