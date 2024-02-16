Berliner Zeitung: Европе придётся удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США

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Европейским союзникам Киева придётся в два раза удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США, об этом пишет Berliner Zeitung.
«Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединённые Штаты не предоставят дополнительную помощь», — прокомментировал ситуацию руководитель группы Кильского институте мировой экономики по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.
Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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Евгения Парфентьева