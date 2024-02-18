В Киеве заявили о непредсказуемости ситуации из-за отсутствия помощи США

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Украинские власти сейчас не только не могут строить какие-то планы на длительную перспективу, но не способны предсказать даже то, что может произойти в ближайшие две недели. Такая ситуация сложилась из-за того, что американский Конгресс до сих пор не принял решения по выделению Киеву очередного пакета помощи.
По словам Стефанишиной, в этой ситуации подписание Украиной соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией обеспечит Киеву предсказуемость и, таким образом, возможность планировать свои действия, в том числе в военной сфере. Она посетовала на то, что раньше союзники Украины стояли плечом к плечу в вопросах военной и финансовой поддержки. Нынешнее положение вносит серьёзный дестабилизирующий элемент, поэтому важно, чтобы ситуация как можно быстрее разрешилась, заключила украинский вице-премьер.
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