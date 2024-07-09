Global Times: Визит Моди в Россию говорят о снижении влияния США в мире

Фото: istockphoto/a-poselenov
Визит премьер-министра Индии в Россию и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что влияние Соединённых Штатов в мире неуклонно снижается. Такое мнение высказал индийский аналитик С. Л. Кантан.
В статье для китайского государственного издания Global Times эксперт отмечает, что долгие годы главным ключом к гегемонии США являлась стратегия «разделяй и властвуй». Она была эффективной в тот период, когда Америка была ощутимо сильнее и богаче остальных.
По словам Кантана, в Вашингтоне надеялись, что после эскалации украинского конфликта отношения Москвы и Нью-Дели испортятся. Однако в последнее время эти фантазии рассеялись, так как Индия неуклонно продолжает укреплять свои торговые и экономические отношения с Россией. Некогда могущественная американская империя всё больше теряет свою значимость. У США остаётся выбор: стать частью нового многополярного мира либо остаться ожесточённым и изолированным гегемоном, заключил эксперт.
Читайте также:
В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву
Песков объяснил повышенное внимание Запада к встрече Путина и Моди
В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди
«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию — первый за последние пять лет», — подчеркивает он.
По словам Кантана, в Вашингтоне надеялись, что после эскалации украинского конфликта отношения Москвы и Нью-Дели испортятся. Однако в последнее время эти фантазии рассеялись, так как Индия неуклонно продолжает укреплять свои торговые и экономические отношения с Россией. Некогда могущественная американская империя всё больше теряет свою значимость. У США остаётся выбор: стать частью нового многополярного мира либо остаться ожесточённым и изолированным гегемоном, заключил эксперт.
Читайте также:
В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву
Песков объяснил повышенное внимание Запада к встрече Путина и Моди
В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди
Александр Бойцов