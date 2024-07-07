Песков объяснил повышенное внимание Запада к встрече Путина и Моди

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Пристальное внимание западных СМИ к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву объясняется большим значением данного визита. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают в "Известиях".
«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — заявил пресс-секретарь.
Визит главы Индии состоится 8-9 июля. Об этом писали многие западные СМИ. Газета The Economic Times посчитала, что в основном встреча будет направлена на обсуждение создания быстрой денежной системы переводом между странами. Bloomberg сообщило, что переговоры глав двух государств в основном сведутся к военным вопросам и налаживанию ядерного энергетического партнерства.
В Кремле детали будущих переговоров не разглашали. Повестка встречи обещает быть масштабной и основные вопросы коснутся перспектив развития взаимоотношений двух государств, пояснил Песков.
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Олег Дикий